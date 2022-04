Ralf Rangnick destacou a exibição de Cristiano Ronaldo no empate do Manchester United na receção ao Chelsea (1-1) esta quinta-feira. Mais do que o golo marcado pelo internacional português, o 17.º na atual edição da Premier League, o treinador alemão destaca a forma como o experiente jogador consegue continuar a ajudar a equipa aos 37 anos.

«Não foi só pelo golo que marcou, mas toda a sua exibição. A atitude que tem aos 37 anos, não é normal. Se continuar a jogar assim, como fez esta noite, pode ser uma grande ajuda para esta equipa. Será uma decisão dele e do próximo treinador quanto ao futuro, mas a exibição de hoje foi muito boa», destacou o técnico interino, em declarações à SkySports, no final do jogo.

Quanto ao empate, assume que a sua equipa sentiu muitas dificuldades para travar o Chelsea. «Mostrámos uma boa reação na segunda parte e foi uma grande finalização do Cristiano Ronaldo. No primeiro tempo tivemos alguns problemas e precisámos de algumas boas defesas do David de Gea. No segundo, estivemos melhor, com maior controlo. Dá para ver que eles são uma equipa de topo, não é por acaso que ganharam a Champions. Mesmo que tenha sido um empate com sorte, merecemos. Por vezes vimos o espaço livre, mas eles jogaram com o melhor onze e nós tínhamos alguns jogadores ausentes», destacou ainda o treinador alemão.