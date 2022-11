Cristiano Ronaldo voltou a ser titular e a usar a braçadeira de capitão, mas o Manchester United não foi feliz na visita ao Villa Park e regressou a casa com uma derrota por 3-1. Jacob Ramsey acabou por ser o protagonista neste jogo que assinalou a estreia de Unai Emery no banco, ao marcar nas duas balizas. O irmão mais novo do antigo jogador do Arsenal ainda deu esperanças à equipa de Old Trafford a fechar a primeira parte, mas acabou por redimir-se logo a abrir o segundo tempo.

Com Bruno Fernandes a cumprir castigo, por acumulação de amarelos, Erik Ten Hag voltou a apostar no miúdo Garnacho, mas sem o mesmo sucesso que tinha tido na Liga Europa, até porque a equipa de Birmingham adiantou-se no marcado logo aos sete minutos, com um remate de Leon Bailey a passe de Jacob Ramsey que viria a deixar marca forte neste jogo.

O United mal teve tempo para reagir a este golo, uma vez que, quatro minutos depois, o Aston Villa estava de novo a comemorar, desta vez depois de um livre direito de Lucas Digne.

Apesar de tudo, a equipa de Old Trafford ainda teve uma possibilidade de voltar a entrar na discussão do resultado quando, em cima do intervalo, Jacob Ramsey, ao tentar antecipar-se a Van de Beek, acabou por desviar a bola para as próprias redes. As equipas regressaram aos balneários com a diferença de apenas um golo, mas o mesmo Ramsey acabou por voltar a marcar, logo a abrir a segunda parte, desta vez na baliza certa.

O United não baixou os braços, Cristiano Ronaldo, que jogou os noventa minutos e viu um amarelo por se meter numa confusão com Mings, teve possibilidades para marcar, mas a verdade é que o resultado não voltou a sofrer alterações.

Com esta derrota, o United segue no quinto lugar e perde a possibilidade de alcançar o Tottenham que, ainda este domingo, vai defrontar o Liverpool.

Nos outros jogos já realizados este domingo, o Newcastle foi ganhar de forma folgada a Southampton (4-1), enquanto o Crystal Palace venceu no campo do West Ham (2-1).