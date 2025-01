Os astros alinharam-se no dia em que Rúben Dias voltou a jogar e o Manchester City foi a Portman Road golear o Ipswich por 6-0, regressando, assim, às vitórias e dando um salto significativo na classificação da Premier League, ascendendo ao quarto lugar.

A equipa de Pep Guardiola recuperou a aura de vencedor e trucidou a equipa da casa com três golos em cada uma das partes, com a particularidade de Rúben Dias ter regressado à competição [já não jigava desde 15 de dezembro], Matheus Nunes ter atuado como lateral direito e de Bernardo Silva não ter saído do banco.

Phil Foden esteve em particular destaque no primeiro tempo. O internacional inglês abriu o marcador aos 27 minutos, depois fez a assistência para Kovacic marcar o segundo, aos 30, antes de ele próprio voltar a marcar, aos 42, a passe de Kevin de Bruyne.

A segunda parte começou praticamente com o quarto golo do City, marcado por Doku, aos 49 minutos, com mais uma assistência de De Bruyne, antes do internacional belga oferecer o quinto golo, aos 57, a Erling Haaland. O resultado ficou fechado com mais um golo, o sexto, desta vez marcado por McAtee, aos 69 minutos, com assistência de Kovacic.

Uma goleada que permite ao City subir de um modesto nono lugar até ao quarto posto da classificação, embora ainda a uns distantes doze pontos do líder Liverpool.

Confira a classificação da Premier League