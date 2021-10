O Wolverhampton esteve muito perto de alcançar a quarta vitória consecutiva na Premier League, mas viu o triunfo fugir nos descontos, com dois ex-Benfica em destaque: Nelson Semedo cometeu penálti e Rodrigo marcou o 1-1 para o Leeds.

Com três portugueses no onze inicial escolhido por Bruno Lage – José Sá, Semedo e Moutinho – o Wolverhampton chegou à vantagem aos 10 minutos pelo sul-coreano Hwang.

Na segunda parte o Leeds carregou em busca do empate, José Sá foi conseguindo suster as tentativas da equipa de Bielsa, mas acabou traído pelo erro de Semedo já muito perto do fim.

Quem continua em grandes dificuldades é o mais recente milionário da Premier League. O Newcastle não foi além de um empate (1-1) em casa do Crystal Palace e segue no penúltimo lugar com apenas quatro pontos.

Também o Southampton e Burnley empataram, neste caso 2-2.

O resultado mais surpreendente da tarde, porém, foi a goleada sofrida pela Everton em casa, na receção ao Watford. A equipa de Rafa Benítez perdeu por 5-2, depois de ter chegado aos 78 minutos a vencer por 2-1.

A equipa de Liverpool sofreu quatro golos nos últimos 12 minutos e desperdiçou a oportunidade de chegar a lugares europeus.