Golpe de teatro em Stamfrod Bridge com o Chelsea a perder diante do sensacional Sunderland (1-2) depois de ter entrado praticamente a ganhar com o primeiro golo de Garnacho em casa dos Blues.

Um desaire para os campeões do mundo que pode resultar num autêntico trambolhão na classificação da Premier League, até com a possibilidade do Manchester United de Ruben Amorim ultrapassar os Blues ainda este sábado. A verdade é que o Sunderland é segundo classificado, à condição, apenas com o Arsenal acima com mais dois pontos.

Uma travagem a fundo do Chelsea que tinha a possibilidade de ultrapassar o Manchester City e encostar-se ao líder Arsenal, mas depois de entrar no jogo em festa, a equipa comandada por Enzo Maresca acabou em profunda depressão, com o golo da vitória dos ousados visitantes a ser marcado aos 93 minutos.

Um resultado inesperado até pela boa entrada do Chelsea no jogo, com a equipa a pressionar a toda a largura do campo, a recuperar uma bola e com Pedro Neto a lançar Garnacho que entrou na área pela esquerda e a marcar com um remate cruzado. Tinham decorrido apenas 4 minutos e o argentino já estava sentado sobre os painéis publicitários, a habitual comemoração do argentino nos tempos de Old Trafford, desta vez, com Pedro Neto a sentar-se ao seu lado.

No entanto, a vantagem do Chelsea durou pouco mais de quinze minutos, uma vez que o Sunderland empatou aos 22, na sequência de um pontapé de canto, com Isidor a marcar numa recarga.

O Chelsea ainda tinha mais de uma hora pela frente para recuperar a vantagem, mas deparou-se com um muro intransponível do Sunderland a fechar todos os caminhos para a baliza de Robin Roefs. Os minutos passaram a correr e quando a equipa da casa decidiu arriscar um pouco mais, acabou por consentir um segundo golo, já para lá dos 90.

Um golo inacreditável que começa num pontapé longo que permitiu a Brobbey destacar-se na área e segurar a bola, pressionado por dois defesas, e esperar pela chegada de Talbi que marcou à vontade. O empate já era muito negativo para o Chelsea, a derrota então é arrasadora para as expetativas da equipa londrina.

Fulham de Marco Silva em crise

Entretanto, à mesma hora, em St. James Park, o Newcastle, depois de ter batido o Benfica, na Liga dos Campeões, impôs agora a quarta derrota consecutiva ao Fulham de Marco Silva, também com uma vitória por 2-1.

Os magpies adiantaram-se no marcador aos 18 minutos, com um golo de Murphy, os visitantes ainda chegaram ao empate, no início da segunda parte, por Lukic, mas a equipa da casa acabou por reclamar os três pontos, também já em tempo de compensação, com um golo de Bruno Guimarães.

Com estes resultados, o Sunderland, com cinco vitórias em nove jogos, é um sensacional segundo classificado, o Chelsea cai para o sétimo posto e o Newcastle sobe até ao 11.º. O Fulham, por seu lado, continua em queda livre e, no 16.º lugar, tem apenas três pontos acima da zona de despromoção.