Tarde para esquecer para o Wolverhampton de Vítor Pereira que este sábado saiu derrotado da visita ao Bournemouth (0-1), num jogo em que nada saiu bem aos lobos. Toti Gomes, o único português em campo, foi expulso no início da segunda parte, quando os visitantes procuravam reagir a uma madrugadora desvantagem.

Depois da goleada consentida, em casa, diante do Manchester City (0-4), na ronda inaugural da Premier League, a equipa de Vítor Pereira consentiu agora novo desaire que começou a ser desenhado bem cedo no jogo.

Os lobos sentiram, desde logo, muitas dificuldades para contrariar a pressão alta da equipa da casa e o golo que definiu o resultado final foi marcado logo aos 4 minutos, precisamente num lance em que o Bournemouth pressionou na saída de bola e acabou por marcar, num remate cruzado de Tavernier.

Os visitantes tentaram reagir, mas sentiram sempre muitas dificuldades para subir no terreno e, logo a abrir a segunda parte, tudo ficou mais difícil para o conjunto de Vítor Pereira quando Toti Gomes, que já tinha visto um cartão amarelo aos 8 minutos, viu um vermelho direto por um empurrão claro ao ex-portista Evanilson num lance que poderia ter proporcionado um segundo golo à equipa da casa.

A verdade é que, apesar da desvantagem numérica, os lobos conseguiram manter o jogo vivo até final, mas não conseguiram evitar um segundo desaire nesta abertura da nova época.

Nos outros jogos deste sábado, o Brentford bateu o Aston Villa (1-0), com um golo solitário de Ouattara (12m), enquanto o Burnley bateu o Sunderland por 2-0, com Anthony a assistir Cullen (47m) no primeiro golo, com os papéis a inverterem-se no segundo, marcado já aos 88 minutos.

