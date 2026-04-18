O Tottenham continua a cair num poço sem fundo e esta tarde voltou a sofrer uma das maiores desilusões da temporada ao não conseguir melhor do que um empate, em casa, diante do Brighton (2-2). Um duro golpe para a equipa de Roberto De Zerbi que tinha deixado tudo em campo para recuperar a vantagem que já tinha perdido em cima do intervalo, mas o balde de água fria chegou em tempo de compensação e os Spurs continuam sem conseguir vencer na Premier League no ano de 2026. O jogo acabou com os adeptos com as mãos na cabeça e têm motivos fortes para isso.

A equipa londrina estava obrigada a vencer este sábado para deixar a zona de despromoção e, com João Palhinha no banco de suplentes, até entrou bem no jogo, determinada a conquistar uma vitória que já lhe escapava desde 28 de dezembro de 2025. Notava-se o nervosismo nas bancadas quando, aos 39 minutos, Pedro Porro subiu ao segundo andar para desviar um cruzamento de Xavi Simmons da esquerda.

O estádio explodiu em festa, mas a primeira desilusão chegaria em cima do intervalo, já em período de compensação, com Mitoma a gelar as bancadas com um espetacular remate de primeira, após cruzamento largo de Pascal Gross.

O jogo sentiu tenso, com parada e resposta, mas os adeptos voltaram a alargar o sorriso, já com João Palhinha em campo, quando, Xavi Simmons, depois de tirar dois adversários da frente, arrancou um espetacular golo, com um remate cruzado que levou a bola ao poste antes de entrar.

Um golo que permitia ao Tottenham sair da zona de despromoção, alcançar o Nottingham Forest e deixar o lugar que nem quer ao West Ham de Vítor Pereira.

O problema é que ainda faltam mais de dez minutos e o Tottenham teria ainda muito sofrimento pela frente. O balde de água fria chegou já depois dos 90, aos 90+5, quando Hecke, sobre a esquerda, deixou Palhinha nas covas e cruzou para o golo de Rutter. O desespero apoderou-se das bancadas, com muitos adeptos a não acreditarem no que estavam a ver.

Ao cair do pano, ainda deu tempo para o empate do Brighton 🤯



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A verdade é que, ainda sem vitórias na Premier League em 2026, o Tottenham continua afundado no 18.º lugar e, agora pode ver West Ham e Nottingham Forest aumentarem a diferença na fuga aos lugares de despromoção.

Confira a classificação a Premier League