O Tottenham foi a Selhurst Park vencer o Crystal Palace por 2-1 e aumentou a vantagem no topo da classificação da Premier League para cinco pontos, mas com mais um jogo do que o campeão Manchester City e do que o Arsenal que só jogam no fim de semana.

Ainda sem qualquer derrota esta época na liga inglesa, os Spurs seguem a todo o vapor e esta sexta-feira somaram o oitavo triunfo, num jogo em que tiveram uma posse de bola superior a 75 por cento. A primeira parte até foi equilibrada, com poucas oportunidades de golo, mas as melhores até foram do Palace que conseguiu manter Son Heung-Min longe da construção dos visitantes.

SAIBA MAIS: Quem é Ange Postecoglou, o treinador que está a revolucionar o Tottenham

No entanto, o Tottenham entrou bem ais forte na segunda parte e acabou por adiantar-se no marcador, aos 53 minutos, com James Maddison a cruzar da direita e Joel Ward, de forma infeliz, a desviar para as próprias redes na tentativa de cortar o lance. Um golo que renovou as energias dos Spurs que, treze minutos depois, dobraram a vantagem num lance rápido, com Brennan Jonhson a combina com Maddison e a assistir Son Heung-min para o segundo da noite.

O Palace nunca baixou os braços e ainda chegou a reduzir a diferença, já em tempo de compensação, com Jordan Ayew a ultrapassar Pedro Porro e a atirar a contar. O Tottenham ainda tremeu, mas segurou a preciosa vantagem que lhe permitem reforçar o primeiro lugar, embora ainda à condição.

Décimo jogo sem derrotas do renovado Tottenham de Ange Postecoglou.

Confira a classificação da Premier League

Veja os golos deste jogo: