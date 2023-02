Hugo Lloris, guarda-redes do Tottenham, sofreu uma lesão nos ligamentos num dos joelhos e vai ficar afastado da competição num período que pode ir de seis a oito semanas.

O guarda-redes francês de 36 anos lesionou-se no decorrer do jogo com o Manchester City, que os Spurs venceram por 1-0 e o primeiro diagnóstico confirmou as más notícias.

A alternativa para a baliza do Tottenham vai passar pelo antigo internacional inglês Fraser Forster, enquanto os jovens Brandon Austin e Alfie Whiteman também são alternativas, embora sem experiência na Premier League.

Os Spurs estão atualmente no quinto lugar da classificação da Premier League, na luta pela qualificação direta para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Fraser deverá ser titular este sábado frente ao Leicester antes da equipa viajar para Itália onde, na próxima terça-feira, vai defrontar o Milan em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.