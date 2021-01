Depois do empate frente ao Wolverhampton, Thomas Tuchel conseguiu este domingo a primeira vitória no comando técnico do Chelsea, na receção ao Burnley (2-0), em jogo da 21.ª jornada da Premier League.

Em Stamford Bridge, o emblema londrino chegou ao triunfo com sotaque espanhol: Azpilicueta abriu o marcador aos 40 minutos, e na segunda parte, a seis minutos dos 90, foi Marcos Alonso a fechar as contas.

Com este resultado, o Chelsea sobe à condição ao sétimo lugar da tabela classificativa (ver aqui), com os mesmos 33 pontos de Tottenham e Everton, mas mais dois jogos. O Burnley é 16.º, com 22 pontos.

Sorte diferente teve o Leicester, de Ricardo Pereira, que perdeu por 3-1 na receção ao Leeds, de Marcelo Bielsa.

Os foxes até marcaram primeiro, por Harvey Barnes, logo aos 13 minutos, mas a formação de Bielsa respondeu dois minutos depois, por Stuart Dallas.

Na segunda parte, já com Ricardo em campo - entrou aos 37 minutos -, a situação da equipa da casa ainda piorou: Patrick Bamford fez o 2-1 a 20 minutos dos 90, a passe do ex-Sporting Raphinha, e assistiu depois Harrison para o 3-1 final, aos 84 minutos, numa altura em que Hélder Costa também já estava em campo.

Com este resultado, o Leicester segue no terceiro lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Liverpool, que joga mais tarde. Já o Leeds está em 12.º, com 29 pontos.