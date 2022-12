O Manchester United segue de vento em popa e esta terça-feira somou a quarta vitória consecutiva em todas as competições, ao bater o Nottingham Forest por 3-0, num clássico do futebol inglês marcado por intensa chuva e pelo ritmo imposto por Rashford na primeira parte que, com um golo e uma assistência, alcançou o «rei» Eric Cantona, com um total de 64 golos pela equipa de Old Trafford.

Confira os vídeos dos três golos no AO VIVO

Num jogo em que Ten Hag ainda não pôde contar com Diogo Dalot, a recuperar de lesão, o treinador neerlandês apostou em Bissaka e, surpreendentemente, em Malacia para os corredores, num onze muito ofensivo, com Eriksen e Casemiro mais recuados, mas depois com Antony, Bruno Fernandes e Rashford no apoio direto a Martial.

O Forest, no penúltimo lugar da classificação, mas com possibilidades de sair da zona de despromoção, entrou no jogo de forma mais conservadora, com linhas recuadas, procurando travar o primeiro ímpeto da equipa da casa, com Orel Mangala em especial destaque, a varrer toda a frente da defesa.

O United assumiu desde logo as rédeas do jogo e, logo aos cinco minutos, Malacia, sobre a esquerda, atirou ao poste, na recarga a um primeiro remate de Rashford, num lance de envolvência em que também participou Bruno Fernandes. O Forest ia procurando apenas afastar a bola da área de Hennessey, mas o United voltava logo a seguir, descendo tanto pelos corredores, como também pela zona central onde Eriksen aparecia muitas vezes a combinar com Bruno Fernandes.

Dois golos de rajada para o United e outro anulado ao Forest

O primeiro golo, aos 19 minutos, nasceu num lance do laboratório de Ten Hag, na sequência de um canto de Eriksen da direita, marcado de forma rasteira para o primeiro poste, com Casemiro a arrastar os defesas do Forest e Rashford, sem sentido contrário, a aparecer no primeiro poste para atirar para as redes de Hennessey.

O Forest procurou reagir de pronto, subindo as suas linhas, mas, três minutos depois, voltou a sofrer o segundo golo. Grande passe de Bruno Fernandes a permitir a Rashford carregar no acelerador e chegar em dois tempos à área contrária onde serviu Martial. Hennessey ainda chegou à bola do avançado francês, mas não conseguiu evitar que esta voltasse a passar a linha fatal.

Até ao intervalo, o United até podia ter aumentado a vantagem, mas Antony, em noite pouco inspirada, atirou ao lado. O Forest ainda chegou a festejar um golo, na sequência de um livre de Renan Lodi, com Yates, na área, a desviar de cabeça, mas a bola ainda tocou em Boly que estava claramente adiantado e o golo acabou por ser anulado.

Bruno tenta chapéu, Fred fecha o resultado

A verdade é que o Forest, com pouco a perder, entrou bem melhor no segundo tempo, procurando chegar rápido à frente e obrigando o United a encolher-se provisoriamente. Foi uma questão de minutos porque o United voltou a crescer e a ameaçar as redes de Hennessey, com destaque para as oportunidades de Antony e Martial.

Com as alterações a partir do banco, o United passou a jogar a meio gás, mas teve oportunidades suficientes para aumentar a vantagem. Entre novos remates de Rashford, Garnacho e Casemiro, Bruno Fernandes também tentou a sua sorte, com um remate de longe, procurando surpreender Hennessey que estava adiantado, mas a bola passou por cima da trave.

O terceiro golo demorou, mas chegou, já perto do final, aos 87 minutos e ao ritmo de samba: recuperação de Casemiro [mais uma] e assistência para o compatriota Fred finalizar. Estava feito.

Com esta vitória, o United fica a apenas um ponto do Tottenham que ocupa o quarto lugar da classificação da Premier League, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, e a também a três do vizinho Manchester City, no último lugar do pódio.

O Forest, por seu lado, segue no penúltimo lugar, com o pior ataque do campeonato [32 golos consentidos em 16 jogos], mas entre um grupo de oito equipas separadas por apenas cinco pontos que luta pela continuidade na Premier League.