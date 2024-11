Com um golo solitário de Alexander Isak o Newcastle bateu o Arsenal por 1-0 este sábado em St. James Park e encurtou a distância para os gunners para apenas três pontos.

Os magpies entraram bem no jogo e apanharam a equipa londrina a dormir, aos 12 minutos, para abrirem o marcador. Um lance rápido desenhado no corredor central, com abertura para a direita onde surgiu Anthony Gordon a cruzar largo para a área onde o sueco Alexander Isak, companheiro de Gyökeres na seleção, saltou sem oposição para bater David Raya.

Uma vantagem que o Newcastle defendeu, depois, com unhas e dentes, focando o seu jogo na destruição de todas as tentativas dos gunners de se aproximarem da sua área.

Mikel Arteta bem tentou mudar a sua equipa, ao longo da segunda parte, mas, com um jogo lento e previsível, não conseguiu derrubar o muro que a equipa da casa construiu em redor da área de Nick Pope.

Já em período de compensação, Declan Rice teve uma oportunidade soberana para empatar, na sequência de um cruzamento de Bukayo Saka, mas atirou ao lado.

Com esta derrota, o Arsenal, no terceiro lugar, perde a oportunidade de se aproximar do Manchester City (mais 5 pontos) e do Liverpool (mais 4), enquanto o Newcastle sobe até ao oitavo lugar, ficando a apenas três pontos dos gunners.

