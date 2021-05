Já campeão, o Manchester City venceu esta noite no terreno do Newcastle (4-3), num jogo de loucos, a contar para a 36.ª jornada da Premier League.

Já a pensar na final da Liga dos Campeões, Guardiola promoveu algumas alterações no onze dos citizens, mas deu a titularidade aos portugueses João Cancelo e Bernardo Silva – Rúben Dias não saiu do banco.

E foi precisamente Cancelo a marcar o primeiro golo do novo campeão inglês: aos 39 minutos, o lateral-direito respondeu ao golo inaugurar de Krafth e empatou a partida com um remate rasteiro e que acabou desviado por um adversário.

O golo de Cancelo:

mf

Logo a seguir, Ferran Torres operou a reviravolta do City, com o golo da noite, a fazer lembrar Ibrahimovic, mas ainda antes do intervalo Joelinton, de penálti, voltou a deixar tudo empatado.

O golaço de Ferran Torres:

Os magpies, já com a permanência assegurada, foram atrás da vitória e conseguiram virar o jogo. Novo penálti, Joe Willock permitiu a defesa de Scott Carson – em estreia pelos citizens aos 35 anos – num primeiro momento, mas marcou mesmo na recarga.

Dois minutos depois, aos 64, Ferran Torres respondeu e voltou a deixar tudo empatado, antes de fazer o hat-trick e dar os três pontos ao City aos 66 minutos.

Com este resultado, o Manchester City aumenta para 13 os pontos de vantagem em relação ao segundo classificado, o United. O Newcastle é 16.º, com 39 pontos.