Após três jogos sem vencer, o Chelsea regressou este sábado às vitórias na Premier League, ao triunfar no dérbi de Londres frente ao Fulham, por 1-0.

No Craven Cottage, Mason Mount deu os três pontos aos blues a 12 minutos dos 90, com um pontapé de ressaca dentro da área.

O golo de Mount:

Nessa altura, diga-se, a formação da casa já jogava reduzida a dez unidades, fruto da expulsão de Robinson, aos 44 minutos. Ivan Cavaleiro foi titular e substituído à entrada para os dez minutos finais.

Com este resultado, o Chelsea sobe à condição ao sétimo lugar do campeonato inglês, com menos um ponto do que o Tottenham de José Mourinho. Já o Fulham está em zona de descida, com apenas 12 pontos.