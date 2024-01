Comovente. O internacional romeno Radu Dragusin, reforço do Tottenham, somou os primeiros cinco minutos na Premier League, no empate com o Manchester United (2-2), em Old Trafford, num momento marcante da carreira do jovem central, ao ponto do irmão Alex não ter conseguido reter lágrimas de emoção.

Já com o resultado em 2-2, o central de 21 anos, contratado à Juventus, depois de ter jogado a primeira metade da época emprestado ao Génova, foi chamado ao jogo aos 85 minutos, para render Oliver Skipp.

Foi nesse preciso momento em que Radu Dragusin subiu ao relvado que o irmão Alex foi filmado num estabelecimento comercial visivelmente emocionado.

Ora veja: