O Manchester United United de Ruben Amorim arrancou um empate, este domingo, na visita ao Bournemouth (1-1), mas continua em queda livre na classificação da Premier League, mesmo diante de um adversário que ficou reduzido a dez nos últimos vinte minutos, por expulsão do ex-portista Evanilson.

Desde que Ruben Amorim anunciou que a prioridade do United é a Liga Europa, o United perdeu em casa com o Wolverhampton de Vítor Pereira e, agora, esteve muito perto de consentir novo desaire. Aliás, a equipa de Old Trafford já não vence na liga inglesa há mais de um mês.

Esta tarde, mais uma vez com um onze alternativo, o Manchester United comprometeu numa saída a três, cedendo à pressão de Evanilson, que permitiu a Semenyo disparar para o fundo das redes de Onana.

O Manchester United, com Bruno Fernandes de volta, após castigo, mas já sem o lesionado Diogo Dalot, ainda reagiu e até teve oportunidades para marcar, mas encontrou pela frente um Arrizabalaga inspirado entre os postes que segurou a vantagem da equipa da casa até ao intervalo.

Já na segunda parte, Evanilson, ao tentar pressionar Noussair Mazraoui, escorregou e acabou por derrubar ostensivamente o adversário. O árbitro mostrou inicialmente um cartão amarelo ao antigo avançado do FC Porto, mas acabou por mudar a cor do cartão, após rever as imagens.

Podia ser um "Tu és o VAR" mas as imagens são esclarecedoras: expulsão de Evanilson 🟥#DAZNPremier pic.twitter.com/EercK783N1 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 27, 2025

A jogar contra dez, o United aumentou a pressão e acabou por chegar ao empate, já no sexto minuto de compensação, com Luke Shaw a cruzar da esquerda, Ugarte desvia e Hojlund aparece a finalizar junto à boca da baliza.

Um ponto que mantém o United num modesto 14.º lugar da classificação da Premier League, obrigando Amorim a reforçar a aposta na Liga Europa, a única porta de salvação para uma época desastrosa da equipa de Old Traford.

