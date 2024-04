O Liverpool perdeu fora com o vizinho Everton por 2-0, resultado que pode ter significado o fim das aspirações da equipa de Jürgen Klopp no que diz respeito à conquista da Premier League.

Depois do triunfo do Arsenal na véspera, os reds precisavam dos três pontos para voltarem a apanhar os Gunners no topo, mas ficaram a zeros.

Branthwaite inaugurou o marcador aos 27 minutos numa jogada caricata.

O ex-Benfica Darwin e o ex-FC Porto Luis Díaz foram titulares nos Reds, que acabaram a noite com 25 remates e quase 80 por cento de posse de bola, representativo de... nada. É que não só o Everton conseguiu manter a baliza de Pickford a zeros, como dobvrou a vantagem: aos 58 minutos por Calvert-Lewin.

Com este resultado, o Liverpool mantém-se com 74 pontos: tem menos três do que o líder Arsenal e mais um do que o Manchester City, que tem dois jogos a menos e depende de si próprio para defender o título com sucesso.

Já o Everton, 16.º classificado, garantiu praticamente a permanência com a conquista dos três pontos no dérbi de Merseyside. De destacar que o Everton não vencia o Liverpool em casa há 14 anos, desde 17 de outubro de 2010, na altura pelo mesmo resultado.

À mesma hora, o Wolverhampton - com José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo de início - perdeu em casa com o Bournemouth. Antoine Semenyo fez o único golo do jogo, aos 37 minutos.