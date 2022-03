Como dizem os ingleses, «job done».

Na deslocação ao terreno do Brighton, em jogo da 29.ª jornada da Premier League, o Liverpool venceu por 2-0, e aumentou a pressão sob o líder Manchester City, que só entra em campo na segunda-feira.

Na viagem a uma das poucas cidades com praia em Inglaterra, os reds não foram para apanhar sol e desde cedo mostraram ao que vinham. O antigo jogador do FC Porto Luis Díaz passou para o papel as intenções dos comandados de Jurgen Klopp aos 19 minutos.

O extremo colombiano esperou pelo timing certo do passe longo de Joel Matip e, perante a saída dos postes de Robert Sanchez, encheu-se de coragem e cabeceou para o fundo das redes. Marcou o golo, mas de forma dolorosa, já que não evitou o choque com o guarda-redes adversário e ficou estendido no relvado.

Na etapa complementar, o suspeito do costume entrou em ação para 'matar' a partida: Mo Salah. Bissouma jogou a bola com a mão dentro da área e o egípcio foi chamado à marca dos 11 metros, pouco antes de ser substituído por Diogo Jota. Não tremeu, claro, num momento carregado de alguma história.

Salah chegou aos 20 golos nesta edição do campeonato inglês, registo que aliás conseguiu em quatro das cinco temporadas que leva nos reds. Além disso, tornou-se apenas no terceiro jogador do Liverpool a chegar aos 50 golos fora de casa na era Premier League, e, de acordo com a Opta, igualou Robbie Fowler como o segundo jogador do clube com maior participação direta em golos na Premier League, com 158. À frente, está um senhor chamado Steven Gerrard.

De resto, também Adam Lallana, do Brighton, alcançou um registo histórico, mas este não tão positivo: o médio inglês foi lançado ao intervalo e teve de sair pouco depois, aos 53 minutos, por lesão. Foi a quarta vez que entrou no decorrer de um jogo e foi substituído antes do apito final, e igualou assim este recorde negativo que até à data pertencia apenas a Keith Gillespie.

Contas feitas, o Liverpool venceu – oitava vitória consecutiva no campeonato –, continua no segundo lugar (ver aqui classificação) e chegou aos 66 pontos na Premier League, a três do líder do Manchester City. O Brighton é 13.º, com 33 pontos.