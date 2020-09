Sadio Mané foi o grande protagonista da vitória do Liverpool sobre o Chelsea, em Stamford Bridge, por 2-0, no grande jogo da segunda jornada da Premier League. O avançado senegalês «arrancou» a expulsão de Christensen, no final da primeira parte, depois marcou os dois golos do jogo na segunda, numa partida que assinalou a estreia (quase infeliz) de Thiago Alcântara pela equipa de Jürgen Klopp.

Um jogo em que o campeão inglês assumiu, desde cedo, a iniciativa, repetindo o onze base da época passada, ainda sem reforços, mas com o trio da frente, composto por Salah, Firmino e Mané já bem afinado.

O Chelsea de Frank Lampard, com os reforços Havertz e Timo Werner no onze, fechou-se sobre a defesa, à espera de um erro do campeão para responder em transições rápidas, apostando na velocidade de Mount e Kanté, mas na verdade foi sempre o Liverpool que esteve mais perto de chegar ao golo.

Mesmo em cima do intervalo, Mané destacou-se, mas foi atropelado por Christensen à entrada da área. Numa primeira instância, o árbitro deu amarelo ao senegalês, mas, depois de alertado pelo VAR, reviu as imagens, retirou o amarelo e expulsou o defesa dinamarquês.

Estavam lançados os dados para uma segunda parte bem diferente. Em superioridade numérica, o Liverpool marcou dois golos de rajada, logo a abrir a segunda parte, ambos com a assinatura de Mané. O primeiro é um golo do coletivo, com Firmino a combinar com Salah, sobre a direita, antes de cruzar com precisão para a cabeça do avançado.

A pressão do Liverpool, neste arranque de segunda parte, era intensa, e o segundo golo chegou logo a seguir, com Mané a aproveitar um erro tremendo de Kepa para ganhar uma bola e atirar a contar.

O Chelsea ainda tentou reagir e até teve uma oportunidade soberana para voltar ao jogo quando Thiago Alcântara, reforço que entrou ao intervalo para o lugar de Henderson, derrubou Timo Werner, mas, na marcação da grande penalidade, Alisson acertou no lado escolhido por Jorginho e segurou a vantagem do Liverpool.

A equipa de Jürgen Klopp acabou por somar, assim, a segunda vitória, depois de ter vencido o Leeds (4-3) na ronda inaugural, e divide o comando da classificação com o Everton, Arsenal e Crystal Palace, todos com 6 pontos, mais três do que o Chelsea.

Ainda este domingo, o Brighton foi a Newcastle surpreender os Magpies com uma vitória por 3-0, com golos madrugadores de Neal Maupay (4 gp e 7m), antes de Aaron Connolly (83m) fechar o resultado já perto do final.