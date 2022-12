O Liverpool arrancou uma vitória surreal sobre o Leicester, por 2-1, em Anfiled, que lhe permitiu subir ao sexto lugar e manter à vista os principais rivais na luta pelo título inglês. A equipa de Jurgen Klopp entrou no jogo praticamente a perder, mas depois virou o resultado, ainda na primeira parte, com dois autogolos do infeliz Wout Faes.

A verdade é que a equipa de Anfield entrou no jogo a dormir e, aos quatro minutos, já estava a perder. Transição rápida do Leicester, com Dewsbury-Hall, lançado por Daka, a entrar na área e a bater Alisson. Um lance que deixou Klopp furioso.

O treinador manteve a confiança em Darwin que voltou a principal referência do ataque dos Reds, apoiado por Salah e Oxlade-Chamberlain, e o Liverpool foi atrás do prejuízo, com uma pressão crescente que obrigou o Leicester a cometer uma sucessão de erros.

O empate chegou ao minuto 38, com o primeiro autogolo de Faes. Cruzamento de Chamberlain da direita, com o defesa a tentar cortar em carrinho, mas a fazer uma «rosca» que levou a bola a sobrevoar Danny Ward.

O infeliz jogador do Leicester foi consolado pelos companheiros, mas o segundo autogolo, mesmo antes do intervalo, foi bem pior. Ataque rápido do Liverpool, com Darwin a destacar-se em corrida e a rematar, com a bola a ir ao poste antes de encontrar Faes e a voltar para o interior da baliza do Leicester.

Dois autogolos em apenas sete minutos que permitiram ao Liverpool virar o resultado antes do intervalo.

A segunda parte foi praticamente toda do Liverpool, mas voltou a exibir um Darwin muito perdulário, a desperdiçar, mais uma vez, uma série de golos que podiam ter deixado a equipa de Klopp numa posição bem mais confortável.

O jogo acabou mesmo com o resultado em 2-1, que permite ao Liverpool escalar mais uns lugares na classificação e chegar ao sexto lugar, a um ponto do Manchester United e a dois do Tottenham que ocupa o último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.

No outro jogo desta sexta-feira, o Brentford foi a Londres surpreender o West Ham com uma vitória por 2-0. Os visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Toney (18m) e Dasilva (43m).

Os adeptos dos hammers brindaram a equipa com assobios ao intervalo e, depois de não verem melhoras na segunda parte, começaram a abandonar as bancadas ao minuto 70.

Confira a classificação da Premier League

Confira os golos da estranha vitória do Liverpool sobre o Leicester:

Dewsbury-Hall apanhou a defesa do Liverpool toda a dormir e meteu a primeira pipoca 🥱



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LFC 0 x 1 @LCFC



Dewsbury-Hall apanhou a defesa do Liverpool toda a dormir e meteu a primeira pipoca 🥱

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LFC 0 x 1 @LCFC

Bela rosca de Faes a dar o empate ao Liverpool 🫣



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LFC 1 x 1 @LCFC



Bela rosca de Faes a dar o empate ao Liverpool 🫣

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LFC 1 x 1 @LCFC