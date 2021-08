Com um golo solitário de Jamie Vardy, com assistência de Ricardo Pereira, o Leicester impôs uma derrota na estreia de Bruno Lage à frente do Wolverhampton na Premier League, numa jornada em que o campeão europeu Chelsea entrou a ganhar.

Começamos pelo King Power Stadium, uma vez que havia portugueses nos dois lados das barricadas. Ricardo Pereira, na equipa da casa, José Sá, Ruben Neves, João Mourinho e Francisco Trincão (além de Nélson Semedo e Fábio Silva no banco), do lado dos visitantes que contaram ainda com outras caras bem, conhecidas do futebol português, como Fernando Marçal e Raul Jiménez.

Um jogo intenso e equilibrado, mas com a equipa da casa a chegar ao intervalo em vantagem, graças a uma iniciativa individual de Ricardo Pereira que, sobre a direita, pressionado por dois adversários, passou pelo meio dos dois para depois assistir o mortífero Jamie Vardy que colocou os Foxes na frente.

O Wolverhampton reagiu na segunda parte, em crescendo, aumentando a pressão sobre o Leicester que, mais retraído, respondia em transições rápidas, sempre de olho em Vardy. Bruno Lage fez apenas uma alteração, prescindindo de João Moutinho para lançar Dendoncker, mas a verdade é que os Lobos estavam a fazer tudo bem, a criar oportunidades atrás de oportunidades.

Com os minutos a correrem para o final, o Wolverhampton arriscou e esteve perto do empate. Jiménez teve uma boa oportunidade e Coady chegou mesmo a colocar a bola na baliza, mas estava adiantado. O resultado manteve-se até final e o Leicester, que já tinha vencido a Supertaça, também entrou na nova Premier League com uma vitória.

Bem mais tranquila foi a vitória do Chelsea sobre o Crystal palace em Stamford Bridge. Marcos Alonso abriu o caminho para a vitória, aos 27 minutos, na marcação de um livere direto, enquanto Pulisic aumentou a vantagem, aos 40, ainda antes do intervalo. Já na segunda parte, Chalobah, aos 58 minutos, deu maior expressão á vitória dos campeões da Europa.

Um sábado que ficou ainda marcado pela vitória do Brighton no campo do Burnley (2-1), pela vitória do Everton (sem André Gomes) sobre o Southamton (3-1) e ainda pelo triunfo do Watford na receção ao Aston Villa (3-2).