O Liverpool não aproveitou os deslizes dos concorrentes diretos e empatou este domingo na receção ao West Bromwich, 1-1, em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

Sadio Mané, aos 12 minutos, abriu o marcador para os reds, que não contaram com Diogo Jota, ainda lesionado.

O golo de Mané:

A equipa de Jürgen Klopp não conseguiu «matar» o jogo e acabou por sofrer a oito minutos do fim: Matheus Pereira, ex-Sporting, cruzou de forma certeira e Ajayi saltou mais alto do que toda a gente para cabecear para o fundo da baliza de Alisson.

O golo do empate do WBA:

Com este resultado, o Liverpool continua líder da tabela classificativa (ver aqui), com 32 pontos, mais três do que o rival Everton, segundo classificado. Já o WBA, que contou com o benfiquista Krovinovic no banco os 90 minutos, é penúltimo classificado, com oito pontos.

Em Londres, o West Ham empatou a duas bolas na receção ao Brighton. Johnson e Soucek marcaram para os hammers¸Maupay e Dunk fizeram os golos da equipa do Sul de Inglaterra.