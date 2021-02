O Tottenham de José Mourinho foi atropelado pelo Manchester City e, no final do jogo, o treinador português ficou em campo para consolar os seus jogadores.

Muitas vezes, quando ganha, Mourinho é o primeiro a chegar ao balneário, mas desta vez foi diferente. Consumado o desaire, o treinador dos Spurs deixou-se estar no relvado e, um a um, foi cumprimentando todos os jogadores do Tottenham, com abraços especiais para Eric Dier e Son.

O treinador português dirigiu-se ainda à equipa de arbitragem, para um cumprimento formal, antes de seguir os seus jogadores para o balneário.

Ora veja: