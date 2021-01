Depois do empate caseiro com o Fulham, o Tottenham voltou a entrar nos eixos na Premier League e venceu este domingo no terreno do aflito Sheffield United, por 3-1.

Na primeira vitória dos spurs fora de casa no campeonato em mais de dois meses, só foram precisos quatro minutos para José Mourinho festejar a partir do banco, onde também estavam os benfiquistas Gedson Fernandes e Carlos Vinícius (o avançado entrou nos descontos). Heung-Min Son bateu um canto no lado esquerdo e Serge Aurier antecipou-se a toda a gente para cabecear para a baliza.

O golo de Aurier:

A primeira parte não havia de terminar sem o suspeito do costume «molhar a sopa»: a cinco minutos do intervalo, Harry Kane ganhou espaço à entrada da área e rematou sem hipóteses para Ramsdale, faturando assim pela 12.ª vez no campeonato inglês.

O golo de Kane:

No segundo tempo, o Tottenham manteve o controlo do jogo, mas ainda foi ameaçado por McGoldrick. O avançado irlandês respondeu da melhor maneira a um cruzamento de Fleck e reduziu para 2-1.

Só que a formação de José Mourinho não deixou que o Sheffield alimentasse esperanças em conseguir recuperar o resultado e fez o 3-1 final logo a seguir. Ndombélé brilhou e fechou as contas do jogo com um chapéu de classe sobre Ramsdale.

O golo de Ndombélé:

Com este resultado, o Tottenham sobe à condição ao quarto lugar da tabela classificativa, a três pontos do líder Manchester United, mas mais um jogo. O Sheffield, por sua vez, continua afundado no último lugar, com apenas cinco pontos.