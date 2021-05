Nuno Espírito Santo despediu-se do Wolverhampton com uma derrota, em casa, diante do Manchester United por 2-1 na última jornada da Premier League. Numa equipa com cinco portugueses de início, Nélson Semedo ainda empatou para os lobos, com assistência de Fábio Silva, mas foi a equipa de Old Trafford, desta vez sem Bruno Fernandes, que ficou com estes últimos três pontos.

Um jogo que não tinha grande influência na classificação, com o United já definido no segundo lugar e os Wolves a meio da tabela, mas não deixou de ser competitivo. O United adiantou-se no marcador no Molineaux, aos 13 minutos, com Anthony Elanga a estrear-se a marcar, de cabeça, na Premier League, a passe de Daniel James.

A equipa da casa reagiu bem e, depois de várias oportunidades, acabou por chegar ao empate, aos 39 minutos, num golo desenhado e finalizado em português, com a bola a passar por Moutinho e Ruben Neves antes de chegar a Fábio Silva que cruzou para a finalização de Nélson Semedo em carrinho.

Um empate que acabou por ser desfeito ainda antes do intervalo, na sequência de uma falta de Romain Saiss sobre Van de Beek, em plena área, assinalada pelo VAR. Juan Mata atirou a contar e recuperou a vantagem para a equipa de Solskjaer.

O jogo seguiu intenso na segunda parte, com o treinador do United a lançar ainda os jovens Hannibal Mejbri e Shola Shoretire para a contenda.

Nos instantes finais do jogo, multiplicaram-se tarjas e mensagens de apoio ao treinador português. Foi o último jogo de Nuno Espírito Santo que já tinha confirmado a saída na passada sexta-feira. O treinador despediu-se de forma emocionada nos adeptos e, segundo apurou o Maisfutebol, poderá ser substituído por outro técnico português, neste caso, Bruno Lage.