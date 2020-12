Terminou empatado (1-1) o duelo deste domingo entre Nuno Espírito Santo e José Mourinho, treinadores de Wolverhampton e Tottenham, respetivamente.

Com sete portugueses em campo de início – Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Podence e Fábio Silva –, os wolves entraram praticamente a perder no jogo: logo no primeiro minuto, Ndombélé rematou fora de área, Rui Patrício não viu a bola partir e acabou batido pelo médio dos spurs.

O golo de Ndombélé:

Foi preciso esperar quase 90 minutos para se ver mais golos na partida: a quatro minutos do fim, Pedro Neto cobrou o canto do lado direito e Saiss cabeceou com tudo para a baliza de Lloris. Estava assim feito o 1-1 final.

O golo de Saiss:

Nota ainda para Vitinha, que foi lançado por NES nos descontos, para o lugar de Podence.

Com este resultado, o Wolverhampton segue no 11.º lugar da Premier League, com 21 pontos, menos cinco do que o Tottenham, quinto classificado.