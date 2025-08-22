O Chelsea, campeão do mundo em título, estreou-se a vencer na nova edição Premier League com uma goleada em casa do vizinho West Ham por 5-1. A equipa da casa até marcou primeiro, mas Pedro Neto, com uma assistência e um golo, liderou a reviravolta épica dos Blues que acabaram por golear com mais um pontapé de canto determinante do extremo português.

No Estádio Olímpico de Londres, o avançado português completou a reviravolta da equipa de Stamford Bridge aos 23 minutos, já depois de ter marcado o pontapé de canto que originou o golo do brasileiro João Pedro, aos 15, em resposta ao tento inaugural do também brasileiro Lucas Paquetá, aos seis.

Pedro Neto chegou, assim, ao 10.º remate certeiro em 53 jogos pelo Chelsea, que, depois, ampliou a diferença com golos do argentino Enzo Fernández (34m), do equatoriano Moisés Caicedo (54m) e do inglês Trevoh Chalobah (58m), este último na sequência de mais um canto do extremo português.

Ainda antes do duelo com os hammers, o Chelsea perdeu Cole Palmer, habitual titular no meio-campo ofensivo, que se lesionou logo no aquecimento para o jogo.

Com Pedro Neto a tempo inteiro e Dário Essugo no banco de suplentes, o Chelsea subiu à condição à primeira posição da Premier League, com quatro pontos, enquanto o West Ham é 20.º e último, ainda sem pontos, nem golos marcados.

