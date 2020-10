Com uma entrada fulgurante e uma estreia de sonho, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo bateu o Crystal Palace por 3-0, na abertura da 7.ª jornada Premier League, e colou-se aos líderes Everton e Liverpool no topo da classificação. Grande jogo de Daniel Podence que, além da assistência para o estreante Nouri, voltou a marcar ao Crystal Palace.

Um jogo intenso entre dois emblemas que partiam para este jogo com dez pontos e com aspirações legítimas de chegar ao topo da classificação e igualar as duas equipas de Liverpool. O Wolverhampton, com cinco portugueses de início [Rui Patrício, Nélson Semedo, Pedro Neto, Ruben Neves e Daniel Podence] procurou assumir, desde logo as rédeas do jogo, mas os primeiros a festejar foram os visitantes, com Batshuayi a faturar, mas não valeu, uma vez que o avançado belga estava adiantado.

Recomeçou o jogo e marcou o Wolverhampton, com Rayan Aït Nouri, lateral francês de 19 anos, contratado ao Angers, a marcar na estreia. Daniel Podence destacou-se sobre a direita e cruzou para a área onde Kouyate, de cabeça, desviou de raspão, permitindo que a bola chegasse a Nouri que encheu o pé para o seu primeiro golo na Premier League.

15 - Rayan Aït-Nouri is the 15th Frenchman to score on his Premier League debut, and at 19 years and 146 days old is also the youngest Frenchman to do so. Impact. pic.twitter.com/FcdXwHSjs2 — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2020

Um golo que já fazia jus ao domínio da equipa de Nuno Espírito Santo que salpicava o relvado do Molineux de amarelo. Mais dez minutos e novo golo para os Lobos, agora com Neto a assistir Podence que voltou a marcar ao Crystal Palace. O ex-avançado do Sporting marcou dois golos na Premier League, ambos ao Crystal Palace, um no final da época passada, outro já esta noite.

2 - Daniel Podence has scored two goals in 15 Premier League appearances, and both have come against Crystal Palace at Molineux, also netting in this fixture in July. Prey. pic.twitter.com/YGlLqFtDmR — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2020

O Crystal Palace ainda tentou reagir e até podia ter reduzido a diferença, quando o árbitro assinalou uma falta de Boly na área, mas o VAR acabou por reverter a grande penalidade, uma vez que Van Aanholt stava adiantado. A segunda parte fechou com uma tentativa de chapéu de Neto que Guaita defendeu in extremis, junto à barra.

A segunda parte começou com uma oportunidade flagrante para o Wolves, com Towsend a disparar forte, mas a bola sofreu um desvio em Neves e Patrício defendeu. Os visitantes voltaram a reclamar um penálti por alegada falta de Nouri sobre Zaha, mas o VAR voltou a ser «amigo» dos Lobos e nada assinalou.

O Palace continuou à procura de reduzir a diferença, enquanto os Wolves respondiam agora em transições rápidas e Podence esteve perto de bisar. João Moutinho saltou do banco e também foi protagonista quando, já aos 83 minutos, foi derrubado por Milivojevic, num lance que ditou a expulsão do sérvio.

Com uma vantagem confortável e a jogar contra dez, a equipa de Nuno Espírito Santo garantiu os três pontos que permitem ao Wolverhampton juntar-se às duas equipas de Liverpool no topo da classificação.

Veja os dois golos do Wolverhampton: