Raul Jiménez vale ouro para Marco Silva. Depois do golo solitário que permitiu ao Fulham vencer o Nottingham Forest, há quatro dias, o antigo avançado do Benfica voltou a ser determinante este sábado no triunfo sobre o West Ham de Nuno Espírito Santo (1-0) , num duelo entre treinadores portugueses na Premier League.

O experiente goleador mexicano de 34 anos já marcou cinco golos esta temporada, mas os últimos três valeram nove pontos para a equipa do Craven Cottage: Sunderland (1-0), Nottingham Forest (1-0) e, agora, o West Ham (1-0).

Este sábado, o jogo começou com as tradicionais bolas de sabão no Estádio Olímpico de Londres, mas a festa foi do vizinho Fulham com um golo solitário do mexicano aos 85 minutos.

O jogo até foi equilibrado, mas uma insistência de Harry Wilson sobre a direita, aos 85 minutos, permitiu a Raul Jiménez marcar de cabeça junto ao segundo poste.

Séptima contribución de gol para Raúl Jiménez en la temporada.



Y con ese tanto, igualar a Alexis Sánchez en la séptima posición de latinoamericanos con más goles en la Premier League (63⚽)pic.twitter.com/ohgFNJaBd3 — Félix Rios (@FelixRiosSSF) December 27, 2025

Uma vitória importante, a segunda consecutiva, que permite à equipa liderada por Marco Silva subir até a um confortável 12.º lugar da Premier League, com 24 pontos, mais dez do que o West Ham de Nuno Espírito Santo que está, agora, em posição de play-off de relegação.

