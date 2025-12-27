Raul Jiménez vale ouro para Marco Silva. Depois do golo solitário que permitiu ao Fulham vencer o Nottingham Forest, há quatro dias, o antigo avançado do Benfica voltou a ser determinante este sábado no triunfo sobre o West Ham de Nuno Espírito Santo (1-0) , num duelo entre treinadores portugueses na Premier League.

O experiente goleador mexicano de 34 anos já marcou cinco golos esta temporada, mas os últimos três valeram nove pontos para a equipa do Craven Cottage: Sunderland (1-0), Nottingham Forest (1-0) e, agora, o West Ham (1-0).

Este sábado, o jogo começou com as tradicionais bolas de sabão no Estádio Olímpico de Londres, mas a festa foi do vizinho Fulham com um golo solitário do mexicano aos 85 minutos.

O jogo até foi equilibrado, mas uma insistência de Harry Wilson sobre a direita, aos 85 minutos, permitiu a Raul Jiménez marcar de cabeça junto ao segundo poste.

Uma vitória importante, a segunda consecutiva, que permite à equipa liderada por Marco Silva subir até a um confortável 12.º lugar da Premier League, com 24 pontos, mais dez do que o West Ham de Nuno Espírito Santo que está, agora, em posição de play-off de relegação.

Confira a classificação da Premier League

RELACIONADOS
VÍDEO: aparição de Wirtz ilumina Liverpool em dia de homenagem a Jota
VÍDEO: filhos de Diogo Jota no relvado de Anfield antes do Liverpool-Wolves
VÍDEO: Cherki faz do Manchester City líder da Premier League à condição