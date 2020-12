Com três portugueses em campo, o Manchester City venceu este sábado na receção ao Newcastle, por 2-0, em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias foram titulares e viram Gundogan dar vantagem aos citizens logo aos 14 minutos, após assistência de Sterling.

No segundo tempo, aos 55 minutos, e com a ajuda de Cancelo – recuperou e lançou a bola para a área –, Ferran Torres fez o 2-0 final.

Os golos do City:

Em Sheffield, o United local perdeu com o Everton, por 1-0, e continua sem ganhar esta época no campeonato.. André Gomes foi lançado nos toffees aos 74 minutos e ainda foi a tempo de ver Sigurdsson fazer o único golo do jogo, aos 80m.

Com estes resultados, o Manchester City sobe ao quinto lugar da classificação (ver aqui), que dá acesso à Europa, com 26 pontos. Em segundo está o Everton, com 29, mas mais um jogo. O Newcastle é 12.º, ao passo que o Sheffield está em último.