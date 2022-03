Em dia de dérbi em Manchester, o Arsenal tirou, desde já, máximo proveito, com uma vitória em Vicarage Road sobre o Watford (3-2) que lhe permite ascender ao apetecível quarto lugar da Premier League, o último que abre as portas da Liga dos Campeões.

Um jogo que contou com um arranque espetacular, com os gunners, com Cédric Soares a titular, a adiantarem-se no marcador, logo aos cinco minutos, com um golo do norueguês Odegaard a passe de Saka. No entanto, seis minutos volvidos, o colombiano Cucho Hernández levantou o estádio com o golo do empate. Uma espetacular bicicleta na sequência de um cruzamento de Fenenia (veja o vídeo no final do artigo).

A equipa londrina voltou à carga e recuperou a vantagem, à passagem da meia-hora, desta vez com Saka a finalizar. Uma vantagem reforçada no arranque da segunda parte, com Martinelli a assinar o terceiro dos gunners a passe de Lacazette.

O Arsenal construía uma vantagem mais confortável, mas acabaria por terminar o jogo em sofrimento, depois de Sissoko ter voltado a reduzir a diferença para apenas um golo a três minutos dos noventa.

A equipa de Mikel Arteta segurou a vitória que, para já, permite-lhe destacar-se no quarto lugar da classificação da Premier League, com mais um ponto do que o Manchester United que, a partir das 16h30, defronta o vizinho City no Estádio Etihad.

A espetacular bicicleta de Cucho Hernández: