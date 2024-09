Derrota, goleada, agora empate. Depois de uma época tumultuosa, o Chelsea, agora reconfigurado, tarda em estabilizar e, este domingo, não foi além de um empate, em Stamford Bridge, no dérbi com o Crystal Palace (1-1). Pedro Neto foi titular e foi rendido por João Félix na segunda parte, mas foram os visitantes que festejaram o primeiro ponto conquistado na Premier League.

Os Blues até entraram bem no jogo, com Pedro Neto, sobre a esquerda, no apoio ao ataque liderado por Nicolas Jackson, e adiantaram-se no marcador, aos 25 minutos, numa transição rápida, com a equipa da casa a chegar à área com quatro jogadores para dois. Cole Palmer tocou para Jackson que só teve de encostar.

Parecia estar aberto o caminho para o primeiro triunfo em Stamford Bridge, depois da derrota, na ronda inaugural, diante do campeão Manchester City (0-2), mas os vizinho do Crystal Palace ainda teriam uma palavra a dizer.

A verdade é que o Chelsea, a jogar em casa, depois do enorme investimento que fez, nunca foi uma equipa consistente, pelo contrário, continuava a demonstrar muitas hesitações ao nível degfendivo e isso ficou bem claro no início da segunda parte, quando o Crystal Palace chegou ao empate. Um lance de insistência, dos visitantes que o Chelsea tardou em resolver, a bola sobrou para Eberechi Eze que, de fora da área, atirou a contar, com um remate muito colocado.

Foi nesta altura que Pedro Neto deu o lugar a João Félix. O treinador Enzo Maresca foi lançando ainda Mykhailo Mudryyk e Chrstopher Nkunku, o Chelsea ainda carregou sobre a baliza de Henderson, João Félix teve uma boa oportunidade para marcar, mas nada feito.

Ao fim de três jogos, o Chelsea, que aposta tudo para voltar à ribalta, já perdeu cinco pontos, a distância que já o separa do inabalável Manchester City de Pep Guardiola, lançado no topo já com nove pontos.

Empatou o Chelsea e perdeu o Tottenham, na visita a St. James Park, diante do Newcastle (1-2). A equipa da casa adiantou-se o marcador, aos 37 minutos, com um golo de Barnes, os Spurs ainda empataram, aos 56, com um autogolo de Burn, mas os magpies acabaram por recuperar a vantagem, aos 78, com um golo do sueco Alexander Isak.

Uma vitória que permite ao Newcastle subir até ao quarto lugar da Premier League, enquanto o Tottenham cai para o décimo posto.

