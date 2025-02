O Fulham de Marco Silva levou a melhor sobre o sensacional Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo (2-1), este sábado, no duelo entre treinadores portugueses na Premier League. Foi apenas a segunda derrota da equipa de Nottingham, atual terceiro classificado da liga inglesa, nos últimos treze jogos.

Com quase trinta mil adeptos em Craven Cottage, a equipa da casa entrou mais forte e adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com Traoré a cruzar da direita para o segundo poste onde apareceu Smith Rowe a encostar de cabeça.

Os visitantes, com o ex-benfiquista Morato na defesa, reagiram em força e acabaram por chegar ao empate, ainda antes do intervalo, aos 37 minutos, num passe de rotura de Gibbs-White a destacar Chris Woods que, depois de uma grande receção, teve tempo de ajeitar a bola antes de atirar para o empate.

Um empate que chegou contra a corrente do jogo, mas, já na segunda parte, o Fulham voltou a puxar dos galões e recuperou a vantagem, aos 62 minutos, na sequência de um pontapé de canto, com Raul Jiménez a desviar de cabeça junto ao primeiro poste para Bassey finalizar, também de cabeça, no segundo poste.

Um golo muito festejado pela equipa de Marco Silva que via os seus esforços compensados. Foi a terceira vitória consecutiva do Fulham, todas por 2-1, depois de já ter batido o Newcastle e o Wigan pelo mesmo resultado.

Três triunfos consecutivos que permitem à equipa de Marco Silva subir até ao oitavo lugar. O Nottingham Forest, por seu lado, segue no terceiro lugar do pódio, mas agora com o Manchester City mais próximo, a apenas três pontos.

Nos restantes jogos deste sábado, destaque também para a vitória do Bournemoth em Southampton [Mateus Fernandes foi titular], por 3-1.

O Brentford também venceu fora, neste caso diante do West Ham (1-0), enquanto Aston Villa e Ipswich empataram 1-1.

Confira a classificação da Premier League