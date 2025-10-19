O Tottenham foi travado, em casa, pelo Aston Villa (1-2) e desperdiçou a oportunidade de intrometer-se entre o Arsenal e o Manchester City no topo da classificação, apesar da boa exibição de João Palhinha que fez a assistência para o golo que abriu o marcador e esteve muito perto de marcar um grande golo.

Os Spurs, no terceiro lugar da Premier League, entraram fortes no jogo e adiantaram-se no marcador, logo aos 5 minutos. Um lance que começa num pontapé de canto, cruzamento da esquerda, Palhinha amortece de cabeça junto ao segundo poste e Bentancur estreia-se a marcar pela equipa londrina.

🇵🇹 João Palhinha sobe mais alto e assiste Bentancur para o primeiro golo do Tottenham 🔥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @SpursOfficial 1 x 0 @AVFCOfficial#DAZNPremier pic.twitter.com/IBCQvTJ2ul — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

Um arranque de sonho para a equipa londrina que voltou a marcar logo a seguir, mas desta vez, não valeu, uma vez que Kudus estava adiantado. O Aston Villa demorou a entrar no jogo, cometeu muitos erros, mas acabou por chegar ao empate, aos 37 minutos, de forma inesperada, com uma bomba de Rogers de fora da área.

Ainda antes do intervalo, Pedro Porro, antigo lateral do Sporting, foi protagonista na marcação de um livre, ao atirar contra o árbitro, num lance que arrancou algumas gargalhadas das bancadas.

Porro com um livre estudado com o árbitro 😅#DAZNPremier pic.twitter.com/IFKl0Cdfjh — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

O Tottenham voltou a entrar forte na segunda parte e João Palhinha esteve muito perto de recuperar a vantagem dos Spurs, também com um remate de fora da área, para grande defesa de Martinez.

João Palhinha muito perto de marcar um golaço 😮‍💨#DAZNPremier pic.twitter.com/jmfzb6Iy0L — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2025

O jogo seguiu equilibrado, com parada e resposta, e foi a equipa do Villa Park que acabou mesmo por virar o resultado, aos 77 minutos, com Buendía, acabado de entrar, a assinar a reviravolta com um remate à entrada da área.

Um balde de água fria para o Tottenham que tinha a possibilidade de ficar a apenas um ponto do líder Arsenal e que, agora, fica com o terceiro lugar do pódio em risco. O Aston Villa, por seu lado, sobe até ao 11.º lugar.

