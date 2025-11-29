O Manchester City regressou este sábado às vitórias ao bater o Leeds United, em casa, por 3-2, mas teve de sofrer a bom sofrer para reclamar os três pontos, depois de ter visto o adversário anular uma vantagem de dois golos. O golo da vitória arrancada a ferros chegou já aos 90+1, num lance de raiva de Phil Foden, a grande figura deste jogo.

Na ressaca das derrotas diante do Newcastle (1-2) e Bayer Leverkusen (0-2), esta última na Liga dos Campeões, os citizens, com Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, entraram focados e determinados em voltarem a ser felizes, de tal forma, que marcaram logo no primeiro minuto, num lance ao primeiro toque, com Matheus Nunes a cruzar da direita para a finalização fácil de Phil Foden.

Uma entrada forte que permitiu ao City consolidar o resultado, aos 25 minutos, na sequência de um pontapé de canto da esquerda. A bola ficou solta na pequena área e Gvardiol, oportuno, foi lá empurrá-la para o fundo das redes.

O Manchester City parecia embalado para uma vitória tranquila, até porque o Leeds estava com extremas dificuldades em entrar no jogo, mas tudo acabaria por mudar no início da segunda parte.

Logo a abrir a etapa complementar, aos 49 minutos, os visitantes reduziram a diferença, com Calvert-Lewin, acabado de entrar, a meter-se entre os centrais para ganhar a bola e atirar a contar. Um lance em que a defesa do City vai ter de rever e analisar muito bem.

Um golo que abalou a equipa de Pep Guardiola ao ponto de Gvardiol ter feito uma fata ostensiva sobre Calvert-Lewin em plena área. Na conversão do castigo máximo, Lukas Nmecha ainda permitiu a defesa de Gianluigi Donnarumma, mas, ainda com o italiano no relvado, acabou por marcar na recarga. 2-2.

O Etihad gelou, Guardiola levou as mãos à cabeça, a equipa procurou reagir sobre o relvado, mas nada saia bem à equipa da casa, mesmo num lance em que Struijk esteve muito perto de marcar na própria baliza.

Apesar de tudo, o City nunca baixou os braços, Guardiola ainda lançou Omar Marmoush para a contenda e a equipa da casa acabou por chegar ao 3-2, aos 90+1, outra vez por Phil Foden que, depois de receber uma bola Cherki, percorreu a entrada da área até encontrar uma nesga e rematar para o fundo das redes. Um golo de raiva, com Haland a rematar outra vez para o fundo das redes e Guardiola a festejar com toda a gente.

Com esta vitória, o City sobe até ao segundo lugar, com 25 pontos, mais dois do que o Chelsea, mas menos quatro do que o líder Arsenal.

Nos outros jogos deste sábado, o Burnley, com Florentino Luís a titular, saiu derrotado da visita ao Brentford (1-3), num jogo com quatro golos nos últimos dez minutos. Igor Thiago (81m, g.p,; e 86m) e Ouattara (90+3m) marcaram pela equipa da casa, enquanto Fleming (85m, g.p.) marcou o golo solitário dos visitantes.

Uma referência ainda para a sensacional reviravolta do Sunderland na receção ao Bournemouth (3-2). Os visitantes já venciam por 2-0 aos 15 minutos, com golos de Amine Adli (7m) e Tyler Adams (15m), mas a equipa da casa reagiu e reduziu com um penálti convertido por Enzo Le Fée (30m), antes de nivelar o resultado logo a abrir a segunda parte com um golo de Bertrand Traoré.

A reviravolta ficou consumada aos 69 minutos, com um golo de Brobbey, antes dos visitantes ficarem reduzidos a dez por expulsão de Lewis Cook já em tempo de compensação.