O Wolverhampton perdeu esta terça-feira na visita ao sensacional Crystal Palace (2-4), naquela que foi a terceira derrota consecutiva de Vítor Pereira desde que foi eleito melhor treinador da Premier League.

Os lobos, com Toti Gomes, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes de início, até entraram bem no jogo e adiantaram-se no marcador, aos 24 minutos, com uma assistência de Larsen para Agbadou. No entanto, logo a seguir, os visitantes sofreram com as transições rápidas da equipa de Londres que acabou por virar o resultado com dois golos de Eddie Nketiah separados por apenas cinco minutos, o primeiro ao 27, a passe de Esse, o segundo aos 32, com assistência de Sarr.

Tal como tinha acontecido na final da Taça de Inglaterra, diante do Manchester City, o Crystal Palace voltou a exibir uma eficácia tremenda. A equipa de Vítor Pereira até entrou ao ataque, na segunda parte, mas foi o Palace que chegou novamente ao golo, desta vez com a assinatura de Chilwell.

A equipa de Vítor Pereira, com mais posse de bola, nunca baixou os braços e ainda voltou à luta, com um golo de Larsen (62m), mas a última palavra foi mesmo para a equipa da casa que fechou o jogo, aos 86 minutos, com mais um golo de Eberechi Eze.

Foi a terceira derrota consecutiva do Wolverhampton, depois do City (0-1) e do Brighton (0-2), todas já no mês de maio, depois de Vítor Pereira ter sido eleito o melhor treinador da Premier League no mês de abril.

Com este resultado e com apenas uma jornada por disputar, o Crystal Palace segue no 12.º lugar, com 52 pontos, mais onze do que o Wolverhampton, que soma 41.

