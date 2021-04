Matheus Pereira voltou a marcar, mas o West Brom acabou por ceder um empate na visita ao Vila Park (2-2), com um golo concedido já em tempo de compensação e pode ter comprometido definitivamente a continuidade na Premier League.

O Aston Villa adiantou-se no marcador, aos 9 minutos, numa grande penalidade convertida por Anwar El-Ghazi, mas os visitantes conseguiram novelar o resultado, aos 23 minutos, também numa grande penalidade, convertida pelo antigo jogador do Sporting.

Logo a abrir a segunda parte, o West Brom concretizou a reviravolta no marcador, com um golo de Tyrone Mings, aos 47 minutos.

Os visitantes seguraram a vantagem até aos instantes finais, mas acabaram por consentir o empate, já tempo de compensação, com Keinan Davis a despejar um balde de água fria nas aspirações do West Brom que continua no penúltimo lugar da classificação, com 25 pontos, já a nove pontos do Brighton, a primeira equipa acima da linha de água, quando faltam apenas cinco jornadas para o final.

O Aston Villa, com mais vinte pontos, está numa posição bem mais confortável na classificação.