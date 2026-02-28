O West Ham atravessa um momento negativo dentro e fora de campo. Na tabela da Premier League está em 18.º, antepenúltimo lugar da tabela, com 25 pontos. No que toca às finanças, pior seria difícil.

O clube de Londres, onde atuam os portugueses Nuno Espírito Santo e Mateus Fernandes, apresentou nesta sexta-feira as contas relativas a 2024/25, com um vermelho gritante. O clube perdeu cerca de 118 milhões de euros em apenas uma temporada.

Em comunicado, a entidade justifica isso com o «lucro significativamente menor com a venda de jogadores e pela maior amortização [de créditos]», mas também «pela posição inferior na Premier League e por não competir na Europa».

O clube esclarece que continua a cumprir com as regras do Fair-Play Financeiro «e espera que assim continue».

Em 2023/24, o West Ham tinha tido 65 milhões de euros de lucro, praticamente metade das perdas da temporada seguinte. Com isto, a entidade adianta no relatório financeiro que vai ter de vender jogadores no verão, mesmo que fiquem na Premier League.

«São necessárias medidas de mitigação para que o grupo disponha de liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações durante o período de atividade. A principal medida de mitigação sob o controlo do grupo consiste nas receitas em dinheiro provenientes de novas transferências de jogadores», dizem.