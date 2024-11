O West Ham de Julen Lopetegui deu esta segunda-feira um pontapé na crise e foi a St. James Park bater o Newcastle por 2-0, no jogo que encerrou a 12.ª jornada da Premier League.

Uma vitória surpreendente em casa dos magpies com o checo Tomás Soucek a abrir o marcador, aos 10 minutos, com assistência de Emerson, antes de Aaron Wan-Bissaka confirmar o triunfo dos hammers, aos 53 minutos, com assistência de Bowen.

Uma vitória que permite à equipa londrina dar um salto até ao 14.º lugar e afastar-se da zona de despromoção e que impede o Newcastle, 10.º classificado, de aproximar-se dos lugares de acesso às competições europeias.

