O West Ham não foi além de um empate na receção ao aflito Burnley (1-1) e não conseguiu tirar máximo proveito dos desaires dos vizinhos Tottenham e Arsenal na acesa luta pelos lugares europeus na próxima época. A equipa londrina chegou ao intervalo a perder e ainda viu o adversário desperdiçar uma grande penalidade antes de chegar ao empate.

Foi um Burnley de cara lavada, na estreia de Mike Jackson no banco, depois do afastamento de Sean Dyche, que surpreendeu os hammers num jogo que ficou marcado pela lesão grave de Ashley Westwood que obrigou à interrupção do jogo. Foi já depois do reatamento que os visitantes chegaram à vantagem, aos 33 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Maxwl Cornet. Jay Rodriguez cabeceou à trave e, na recarga, Wout Weghorst atirou a contar.

Mesmo em cima do intervalo, o Burnely teve uma ocasião soberana para dobrar a vantagem quando Maxwel Cornet invadiu a área e foi derrubado por Fabianski. O Estádio de Londres silenciou-se, mas Cornet acusou a pressão e não acertou na baliza.

O jogo seguiu aberto na segunda parte e, aos 74 minutos, o West Ham acabou por chegar ao empate, na sequência de um livre de Manuel Lanzini, com Wout Weghorst a desviar para o remate certeiro de Tomas Soucek.

Ainda houve oportunidades nas duas balizas, mas o empate, que não agrada a nenhuma das partes, manteve-se intato até final. O West Ham segue, assim, no sétimo lugar, a apenas dois pontos do Arsenal e do Manchester United e a cinco do Tottenham. No fundo da classificação, o Burnley continua a ocupar o lugar de play-off, com menos três pontos do que o Everton.

Entretanto, em Saint James Park, o Newcastle bateu o Leicester, por 2-1, com uma reviravolta no resultado materializada já em tempo de compensação. Os foxes marcaram primeiro, aos 19 minutos, por Lookman, mas a equipa da casa virou o resultado com um «bis» de Bruno Guimarães (30 e 90m).

