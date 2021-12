A armada portuguesa do Wolverhampton não foi além de um empate, sem golos, na receção ao Burnley em jogo da 14.ª jornada da Premier League. Um revés para a equipa de Bruno Lage que procurava acompanhar o comboio da frente e não conseguiu aproveitar o regresso de Adama Traoré que até esteve muito perto de marcar.

Com José Sá, Nélson Semedo e João Moutinho de início, os lobos partiram para cima do adversário, mas a melhor oportunidade só surgiu em cima do intervalo, com Adama Traoré, que não era titular desde 23 de outubro, a acertar na parte de fora da trave. A segunda parte não foi melhor, mas o extremo espanhol, que ainda não marcou esta época, voltou a acertar no poste depois de um desvio de Nick Pope.

A verdade é que o Burnley defendeu bem e assegurou o quinto empate nos últimos sete jogos. Francisco Trincão ainda foi chamado ao jogo, aos 86 minutos, mas o nulo manteve-se inatao até ao final.

Nos outros jogos já concluídos, mais dos empates. O West Ham empatou com o Brighton (1-1), depois de ter estado em vantagem com um golo de Soucek desde os 5 minutos. Maupay empatou para os visitantes mesmo no final, aos 89 minutos.

Mais emocionante foi o empate entre o Southampton e o Leicester. Neste caso, a equipa da casa esteve duas vezes em vantagem, com golos de Bednarek (3m) e Adams (34m), mas os visitantes responderem sempre, com g0los de Evans (22m) e Maddison (49m) e também levaram um ponto para casa.