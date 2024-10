O jogo entre Ipswich e Everton, deste sábado, começou com 15 minutos de atraso e tudo foi culpa dos... torniquetes.

Uma avaria que condicionou o acesso dos adeptos visitantes ao Estádio Portman Road levou o Ipswich a apresentar desculpas públicas pelo atraso.

Uma situação rara, sobretudo numa competição de topo como a Premier League.

O jogo acabou por ter o seu pontapé de saída às 15h15.

