Um ano depois, Jaden Philogene deixa o Hull City e regressa ao Aston Villa, anunciou, esta sexta-feira, o clube da Premier League.

Formado nos Villans, o extremo de 22 anos assinou um contrato de cinco temporadas, com o valor da transferência a rondar os 15 milhões de euros. Vendido ao Hull City no início da temporada passada, Philogene vai estar às ordens de Unai Emery.

«Jaden Philogene sente que voltou para casa depois de regressar do Hull City para o Aston Villa. O jogador de 22 anos jogou na formação do clube antes de se transferir para os Tigers no verão passado», pode ler-se no comunicado oficial.

Depois de representar o Stoke City e o Cardiff, o jovem britânico fez uma excelente temporada no Hull City, tendo anotado 12 golos e seis assistências em 32 jogos.