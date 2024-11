Este sábado foi dia de 10.ª jornada da Premier League… e que dia!

O Liverpool apenas pode sorrir, depois de vencer em casa com o Brighton, em Anfield, e subir à liderança do campeonato inglês, face à derrota do Man. City.

O início do jogo não correu da melhor forma para a equipa de Arne Slot, depois de ver Ferdi Kadıoğlu a colocar a bola no fundo das redes e fazer o primeiro para o Brighton. A primeira parte parecia não encarrilar para os Reds, mas na segunda parte o rumo mudou.

Cody Gakpo empatou a partida aos 69 minutos e Salah operou a reviravolta aos 72, com um excelente golo de pé esquerdo.

Deste modo, o Liverpool é o primeiro lugar do campeonato, com 25 pontos, mais dois que os rivais Manchester City. O Brighton desceu para sétimo, com 16.

NES sorri contra 10 e sobe ao pódio

No outro jogo da tarde, o Nottingham Forest, orientado por Nuno Espírito Santo, bateu o West Ham por 3-0.

Chris Wood abriu o marcador aos 27 minutos, assistido por Alex Moreno. O West Ham ainda tentou reagir, mas acabou por piorar a situação e viu-se reduzido a 10 unidades à entrada do intervalo. Edson Álvarez recebeu dois cartões amarelos consecutivos, um aos 39m e outro aos 45+2m.

Na segunda parte, NES lançou o português Jota Silva e o jogo foi tomando apenas um sentido. Hudson-Odoi fez o segundo, aos 65 minutos, e Ola Aina fechou o marcador, aos 78.

Relativamente à classificação, o Nottingham Forest está provisoriamente em terceiro lugar, com 19 pontos, a seis do líder. O West Ham desceu para 14.º, com 11.

De referir que é a primeira vez desde 1988 que o Nottingham Forest sobe ao top-4 da Premier League.

Ipswich sente o sabor da vitória

Sem qualquer vitória até ao momento, e apenas quatro pontos no campeonato, o Ipswich recebeu e venceu o Leicester, por 1-0, num encontro de recém promovidos.

Leif Davis, assistido por Samy Morsy, marcou o golo solitário da partida aos 55 minutos.

Kalvin Phillips foi expulso por acumulação de amarelos aos 77 minutos e deixou a equipa da casa em desvantagem numérica.

Com este resultado, o Ipswich saiu da zona de despromoção e está em 17.º lugar, com sete pontos. O Leicester está em 15.º, com nove.

Mateus Fernandes titular na primeira vitória do Southampton

Em Southampton, os Saints sorriram pela primeira vez e derrotaram o Everton pela margem mínima.

Adam Armstrong marcou o único golo da partida aos 85 minutos. O Everton ainda empatou, a um minuto dos 90, autoria do português Beto, mas o golo acabou por ser anulado.

O português Mateus Fernandes foi titular na equipa do Southampton, que subiu ao 19.º lugar, com quatro pontos. O Everton está em 16.º, com nove.