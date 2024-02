Da derrota no reduto do Arsenal, por 3-1, continuam a surgir más notícias para o Liverpool. Além da aproximação dos «gunners» e do Manchester City, o médio Thiago Alcântara está de novo entregue ao departamento médico.

Na primeira partida da época, após lesão contraída em abril de 2023, que obrigou a uma cirurgia na anca, o internacional espanhol sofreu uma recaída muscular, ao fim de cinco minutos de jogo. A informação foi confirmada pelo Times.

O médio, de 32 anos, havia regressado aos treinos em agosto, depois de falhar a pré-época, mas raramente completou uma sessão de treino. Surpreendentemente – ou não, face à lesão de Szoboszlai – Thiago foi convocado para a visita ao Arsenal.

O médio cumpre a terceira temporada pelos «reds» e termina contrato em junho. Na última época, Thiago Alcântara esteve parado quase quatro meses, entre lesões na coxa, no quadril e na anca, problema que se revelou em 21/22.

Do boletim do Liverpool, que no sábado recebe o Burnley, consta, também, Mohamed Salah.