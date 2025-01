O encontro entre o Liverpool e o Manchester United, para a 20.ª jornada da Premier League, inicialmente agendado para o próximo domingo (16h30), pode, afinal, não vir a ser disputado na data prevista. Tudo por causa de um nevão que se abateu sobre a cidade de Liverpool, cujos constrangimentos criados poderão obrigar ao reagendamento da partida.

O serviço nacional de meteorologia do Reino Unido já havia avisado para a possibilidade de «neve e chuva gelada poderem levar à disrupção nos transportes e restantes serviços» em Merseyside, local para onde está marcado o clássico do futebol inglês. O alerta estende-se até ao final de domingo.

A confirmar-se o adiamento, será o segundo jogo por disputar no campeonato para o Liverpool em poucas semanas. A 7 de dezembro do ano transato, o dérbi da cidade, entre os «reds» e o Everton, também não se jogou, na altura devido à tempestade Darragh.

Fears are growing over a possible postponement of the Liverpool v Manchester United match tomorrow.



The Met Office has issued an amber weather warning for Merseyside (lasting until 23:59 on Sunday) amid the threat of "snow and freezing rain". 🌨️🥶 #LFC



🔴: @standardsport pic.twitter.com/J45F3O1YxI