John Brooks será substituído como árbitro do VAR no jogo desta segunda-feira entre o Liverpool e o Everton e o Arsenal-Manchester City, de quarta-feira.

A decisão surge um dia depois de do organismo que representa os árbitros profissionais ingleses (PGMOL) ter admitido que houve dois erros de vídeoárbitro no fim de semana passado, em prejuízo do Arsenal e do Brighton. Brooks, diga-se, estava no VAR no empate do Brighton com o Crystal Palace.

Assim, é Andre Marriner quem estará no VAR no dérbi entre Liverpool e Everton (20h00), ao passo que David Coote substituirá John Brooks no jogo entre Arsenal-Manchester City, neste momento os dois candidatos ao título mais fortes da Premier League.

Refira-se que o ex-árbitro Howard Webb, líder do PGMOL, «entrou em contacto com o Arsenal e o Brighton para reconhecer e explicar erros significativos no processo de uso do VAR nas respetivas partidas».