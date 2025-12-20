O Liverpool venceu na visita ao Tottenham por 2-1, somando a segunda vitória seguida na Premier League, num jogo de emoções fortes e repleto de incidências: a equipa treinada por Arne Slot fez três substituições devido a lesão, mas saiu com os três pontos, perante um Tottenham que acabou o jogo reduzido a nove, devido a duas expulsões.

A primeira parte terminou com o 0-0 no marcador, mas ficou marcada pela expulsão do médio Xavi Simons, por falta dura sobre Virgil Van Dijk. O vermelho foi mostrado após recurso ao vídeo-árbitro, aos 33 minutos.

Na segunda parte, o Liverpool acabou por levar a melhor, embora no meio de alguns azares e, já em 11 contra nove, a fazer-se valer do guarda-redes Alisson para segurar a vantagem, mesmo com dois homens a mais.

Isak, que entrou para a segunda parte, rendendo o lesionado Bradley, abriu o marcador aos 56 minutos, mas saiu lesionado após o golo. Frimpong entrou para o seu lugar… e também sairia lesionado em cima do minuto 90, para a entrada de Chiesa.

Por essa altura, já Hugo Ekitiké tinha feito o 2-0 para o Liverpool, aos 66 minutos, antes de Richarlison reduzir a desvantagem do Tottenham, ao minuto 83.

Já em tempo de compensação, Romero foi expulso por acumulação de amarelos, depois de atingir Konaté de forma imprudente (90+3m), mas mesmo com menos dois, o Tottenham ainda cheirou o empate.

O Liverpool soma duas vitórias seguidas na Premier League pela primeira vez em três meses. Isto depois de, a 20 de setembro, ter concluído a sequência de cinco vitórias nas cinco primeiras jornadas. Soma agora 29 pontos, no quinto lugar, tendo igualado o Chelsea, quarto com 29, depois do empate ante o Newcastle, ao início da tarde.

A equipa treinada por Arne Slot descola ainda do Sunderland, sexto com 27 depois do empate desta tarde ante o Brighton. Porém, Crystal Palace e Manchester United, ambos com 26 pontos e menos um jogo, podem igualar ainda Chelsea e Liverpool. O Tottenham é 13.º classificado, com 22 pontos.

