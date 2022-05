O Liverpool escorregou este sábado na receção ao Tottenham, em jogo da 36.ª jornada da Premier League, e complicou as contas do título inglês.

Os reds empataram a uma bola com os spurs e somam agora 83 pontos, os mesmos do Manchester City, que só entra em campo este domingo, diante do Newcastle.

Foi preciso esperar pelo 56.º minuto para se assistir ao primeiro golo. O sul-coreano Heung-Min Son só teve de encostar na pequena área para abrir o marcador, a passe de Sessegnon, numa jogada que teve início nos pés de Harry Kane.

Já com Diogo Jota em campo (entrou aos 65 minutos), o Liverpool chegou à igualdade. Luis Díaz, homem do momento em Anfield Road e que foi campeão pelo FC Porto neste sábado, procurou o corredor central antes de armar o remate e bater Hugo Lloris, com alguma sorte à mistura, já que a bola sofre ainda um desvio.

