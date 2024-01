Num encontro de «aflitos», o Luton Town resgatou um ponto, aos 90+2m, na casa do Burnley. Apesar do final fervoroso, a primeira parte foi morna e dividida. Destaque para o golo de Amdouni, à boca da baliza aos 36 minutos, numa das poucas oportunidades até ao intervalo.

No segundo tempo, e a correr atrás do prejuízo, o Luton foi mais eficaz e acabou por repor a igualdade. O relógio assinalava 92 minutos quando Carlton Morris resgatou um ponto. A jogada originou protestos entre as hostes da casa e foi revisto pelo vídeoárbitro.

Tu és o VAR: validavas o golo ou marcavas falta? 🔍 #PremierELEVEN pic.twitter.com/GJ2dAqLrTQ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 12, 2024

O empate mantém o Burnley no 19.º e penúltimo lugar, com 12 pontos. Por sua vez, o Luton segue em 18.º, segura a última lanterna vermelha e regista 16 pontos, ainda que guarde um jogo em atraso, em casa do Bournemouth. De lembrar que o Luton está empatado na tabela com o Everton, que este domingo recebe o Aston Villa.